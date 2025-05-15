Президент Туркменистана принял руководителя «Petronas»

Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителя малайзийской компании «Petronas» Тан Шри Тенгку Мухаммада Тауфика.

Как подчеркивалось в ходе встречи, сотрудничество между Туркменистаном и Малайзией основано на взаимном уважении и равноправии. Регулярные визиты высокого уровня способствуют развитию двусторонних связей. В этой связи президент Туркменистана отметил, что с теплотой вспоминает свой официальный визит в Малайзию в декабре минувшего года и выразил уверенность, что результаты переговоров с руководителем компании «Petronas» придадут дополнительный импульс к дальнейшему расширению партнерства двух стран и выведут его на качественно новый уровень.

Как отмечалось, Туркменистан придает большое значение постоянному укреплению двусторонних связей с Малайзией в сферах экономики, торговли, транспорта, энергетики, образования, культуры и других. Главным вектором туркменско-малайзийского сотрудничества является торгово-экономический, где накоплен положительный опыт взаимодействия с ведущими малайзийскими компаниями. В данном контексте была подчеркнута роль компании «Petronas» в последовательном развитии двусторонних отношений между Туркменистаном и Малайзией. Собеседники обозначили топливно-энергетический сектор как перспективное направление сотрудничества двух стран.

Отметив, что компания на протяжении почти 30 лет принимает активное участие в проектах по добыче углеводородных ресурсов на территории Туркменистана, а также проводит соответствующую работу по подготовке высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли, глава государства подтвердил готовность Туркменистана рассматривать конкретные предложения, нацеленные на развитие налаженного позитивного взаимодействия по новым направлениям.

Выразив признательность за огромное доверие в течение многих лет сотрудничества, руководитель компании заверил главу Туркменистана, что «Petronas» и впредь останется приверженной взятым на себя обязательствам.

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