Президент Туркменистана принял представителей Объединенных Арабских Эмиратов

Президент Сердар Бердымухамедов принял министра промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, генерального директора Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Солтана Ахмеда Аль-Джабера, министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейля Аль-Мазруи и государственного министра Министерства иностранных дел ОАЭ Ахмеда Аль-Сайега, прибывших в Ашхабад с визитом.

Как отметили собеседники, диалог Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов всецело опирается на принципы дружбы, обоюдного уважения и равноправия. Межгосударственные отношения носят стратегический характер, где наблюдается положительная динамика в торговле, экономике и культурно-гуманитарной сфере. Политико-дипломатическое взаимодействие между двумя странами также поступательно укрепляется посредством визитов и встреч в верхах.

Говоря о сотрудничестве в топливно-энергетическом секторе, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул огромное значение двустороннего партнерства. Отметив реализацию целевых проектов совместно с ведущими эмиратскими компаниями, глава государства подтвердил готовность Туркменистана к активизации сотрудничества с компанией ADNOC.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов вновь подтвердил готовность Туркменистана к последовательному расширению конструктивных отношений с ОАЭ и пожелал представителям дружественного государства успехов в ответственной работе.

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