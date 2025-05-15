Постоянные координаторы ООН в странах Центральной Азии приняты в МИД Туркменистана

В стенах МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко, постоянным координатором ООН в Республике Казахстан Стивеном О’Малли, постоянным координатором ООН в Киргизской Республике Кристин Антье Граве и постоянным координатором ООН в Республике Узбекистан Сабине Махл.

В ходе заинтересованного обмена мнениями было подчеркнуто, что ООН играет ключевую роль в укреплении мира, безопасности, прав человека и устойчивого развития в регионе. За последние годы Центральная Азия стала площадкой для внедрения и масштабирования множества инициатив ООН в области борьбы с изменением климата, водной и продовольственной безопасности, гендерного равенства, цифровизации государственных услуг, образования и здравоохранения.

Работа по созданию Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, деятельность Диалога молодежи стран Центральной Азии, учрежденного в 2023 году в городе Аркадаге, а также проведение первого совместного тренинга для молодых дипломатов Центральной Азии в городе Ашхабаде названы в числе практической региональной интеграции.

Как отмечалось, на современном этапе стратегическое сотрудничество Туркменистана с ООН и ее специализированными учреждениями обретает новую динамику и наполнение. Страна принимает активное участие в обсуждении приоритетных вопросов региональной и глобальной повестки дня и выработке оптимальных путей их решения, стремясь реализовать свой миротворческий и созидательный потенциал на общее благо.

Отдельное внимание участники встречи акцентировали на деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии, который, основываясь на методах превентивной дипломатии, вносит существенный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.

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