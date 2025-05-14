Ашхабад принимает Центральноазиатскую климатическую конференцию

Туркменская столица приняла Центральноазиатскую конференцию по вопросам изменения климата, организованная Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) в партнерстве с правительством Туркменистана при поддержке Всемирного банка и Германского общества по международному сотрудничеству.

Форум в гибридном формате стал площадкой для важного диалога, собрал ученых, экспертов и специалистов со всего региона, а также представителей ООН и ее специализированных структур для обсуждения одной из самых насущных проблем нашего времени – изменения климата. Центральноазиатская конференция по вопросам изменения климата подчеркнула критическую уязвимость региона и безотлагательность совместных действий.

Выступившие на конференции акцентировали внимание на необходимости комплексного подхода к решению климатических проблем. Как подчеркивалось, борьба с изменением климата не может рассматриваться изолированно от вопросов устойчивого развития. Интеграция климатических соображений в национальные планы развития, стратегии в области сельского хозяйства, энергетики и водного хозяйства была признана ключевым фактором успеха.

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