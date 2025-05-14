Туркменская команда завоевала третий по значимости трофей клубного футбола Азии

Туркменский футбольный клуб «Аркадаг» завоевал свой первый международный титул, став победителем розыгрыша Лиги вызова Азиатской футбольной конфедерации (АФК) сезона 2024-25. Туркменская команда в финале победила в дополнительное время действующего четырехкратного чемпиона Камбоджи «Преа Хан Рич Свай Риенг» со счетом 2:1 на Национальном стадионе в Пномпене в присутствии 51600 зрителей.

Лига вызова АФК 2024-25 – 11-й розыгрыш третьего по уровню клубного футбольного турнира АФК. Это первый сезон под новым названием после того, как турнир был переименован из Кубка президента АФК. Соревнование было возобновлено в 2024 году впервые с 2014 года и получило обновленный формат. Победитель турнира получает прямую путевку в групповой этап второй Лиги чемпионов АФК 2025/26, если он не квалифицируется в этот турнир через выступления в национальном чемпионате.

Перед игрой многие специалисты отдавали предпочтение команде «Свай Риенг», в составе которой выступает немало бразильских легионеров, да и встреча проходила на их родном стадионе в Камбодже. Тем не менее действующий двукратный чемпион Туркменистана сумел продемонстрировать высокий уровень мастерства своих игроков.

32-летний нападающий «Аркадага» Алтымурад Аннадурдыев с 5 голами был удостоен приза лучшего бомбардира турнира. Еще один футболист туркменской команды – 28-летний полузащитник Шаназар Тиркишов – на церемонии награждения получил приз самого ценного игрока (MVP) Лиги вызова АФК.

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