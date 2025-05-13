Специалисты из ЮНИСЕФ проводят в Ашхабаде тренинг для журналистов

В здании Представительства ООН в Ашхабаде стартовал тренинг для представителей средств массовой информации по этичному освещению вопросов, касающихся детей. Тренинг организован Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане при поддержке внешнеполитического ведомства страны.

Программа курса включает такие направления, как особенности создания качественного контента для детей и о детях, обзор навыков общения с детьми во время интервью, а также коммуникативных навыков детей в социальной рекламе и общественно значимых материалах. Отдельная сессия будет посвящена использованию искусственного интеллекта для визуализации контента о детях, этичной визуализации и сторителлинга с детьми. Помимо теоретической части, тренинг включает практические задания в группах по созданию материалов и публикаций.

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