На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрирована 31 сделка

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрирована 31 сделка на общую сумму свыше 4 миллионов 579 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана закупили нефтяной дорожный битум, осветительный керосин, масло базовое производства госконцерна «Туркменнефть». Представители Афганистана также приобрели хлористый натрий и сжиженный газ, выработанные на технологических установках ГК «Туркменхимия» и ГК «Туркменгаз» соответственно. Помимо этого, покупателям из ОАЭ и Киргизии была реализована хлопчатобумажная пряжа.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, хлопчатобумажную пряжу и ткань на сумму свыше 88 миллионов манатов.

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