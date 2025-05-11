Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым создана Государственная комиссия по организованному проведению жатвы зерновых в 2025 году и утвержден ее состав.

Как следует из документа, госкомиссия создана в целях последовательного укрепления экономического потенциала страны, увеличения объемов производства пшеницы как источника достатка народа и гарантии продовольственной независимости, организации на высоком уровне оперативного сбора без потерь и бесперебойной транспортировки на склады и элеваторы выращенного урожая пшеницы, а также своевременного расчета с производителями зерна.

Профильным ведомствам вменено в обязанности обеспечить производительную и бесперебойную работу в сезон жатвы зерноуборочных комбайнов, организовав на местах их надлежащее техническое обслуживание; обеспечить своевременную транспортировку собранного с полей урожая пшеницы в пункты приема, на склады и элеваторы без потерь, а также бесперебойную и эффективную работу транспортных средств.

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