В Туркменистане отмечается День Победы В Туркменистане отмечается большой общенациональный праздник – 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В церемонии возложения цветов к памятникам мемориального комплекса принял участие национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. Этот светлый праздник, в котором сконцентрированы надежды и чаяния народов, их мечты и труд во имя Великой Победы, занимает особое место в жизни туркменистанцев, которые гордятся своими предками, хранят их заветы. За мужество и отвагу, проявленные на полях сражений, свыше ста воинов-туркменистанцев были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Тысячи сыновей туркменской земли были награждены боевыми орденами и медалями. Среди них – Бердымухамед Аннаев – прадед главы государства Сердара Бердымухамедова и дед национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. © TURKMENISTAN.RU, 2025