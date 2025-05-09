Президент Туркменистана принял участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по приглашению президента России Владимира Путина принял участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проводимых в Москве.

В назначенное время президентский кортеж проследовал в Московский Кремль. Здесь президента Сердара Бердымухамедова тепло приветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. Главы двух государств обмениваются дружескими рукопожатиями, затем происходит их совместное памятное фотографирование.

Из Кремля президент Туркменистана вместе с другими высокими гостями – главами делегаций стран СНГ и других зарубежных государств, прибывших в Москву для участия в праздничных мероприятиях, направился к Центральной трибуне на Красной площади.

Под бой курантов на Спасской башне Московского Кремля начался Парад Победы. Для участия в параде вышли 13 парадных расчетов из СНГ и других дружественных стран. В их числе торжественным маршем по брусчатке Красной площади прошел и парадный расчет Вооруженных Сил Туркменистана.

Туркменский народ внес достойный вклад в Великую Победу. Туркменистанцы самоотверженно сражались на фронтах, проявляя беспримерный героизм, стойкость и силу духа. Доблестный подвиг воинов-туркменистанцев является подлинным примером любви к Родине, чести и верности долгу.

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