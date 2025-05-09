Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву

Утром 9 мая президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

В самом Туркменистане в эти дни с широким размахом празднуют 80-летие Великой Победы. По случаю знаменательной даты в Ашхабаде состоялась церемония вручения от имени президента Сердара Бердымухамедова денежных и ценных подарков ветеранам войны и супругам погибших солдат. Для участников торжества была развернута выставка, на которой представлены материалы времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в том числе письма с фронта. Это наглядное свидетельство того, с каким почтением в стране относятся сегодня к подвигу туркменского народа.

Нынешние торжества по случаю 80-й годовщины Великой Победы отражают навеки укрепившиеся в народе традиции почитания беспримерного героизма, проявленного на полях сражений участниками Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, самоотверженности людей, трудившихся в то время в тылу. Торжественные церемонии вручения денежных и ценных подарков от имени президента Туркменистана по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов также прошла во всех регионах страны.

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