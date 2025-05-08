Песни Победы прозвучали в Ашхабаде

В столице Туркменистана, в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоялся праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие было организовано Посольством России в Туркменистане при поддержке Министерства культуры Туркменистана.

При полном аншлаге прозвучали всеми любимые композиции военных лет, которые исполнил солист московского театра «Новая опера», лауреат международных вокальных конкурсов Илья Кузьмин. Концерт прошел под аккомпанемент Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Туркменистана Расула Клычева. Также перед гостями выступили исполнители Государственного хора Туркменистана и совсем юные, но уже опытные участники хора «Дружба» Совместной российско-туркменской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина.

Концерт прошел в теплой атмосфере, каждую композицию встречали и провожали бурными овациями. Заключительную композицию – «День Победы» – весь зал спел стоя.

© TURKMENISTAN.RU, 2025