В Москве состоялось заседание рабочей группы по вопросам Каспийского моря В российской столице состоялось десятое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ). В мероприятии приняли участие делегации Туркменистана, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Российской Федерации. В ходе заседания были обсуждены методики установления прямых исходных линий на Каспийском море. Был проведен обзор сотрудничества на Каспийском море и рассмотрены вопросы подготовки очередной встречи министров иностранных дел. Представители делегаций положительно оценили итоги переговоров и выразили признательность Российской Федерации за высокий организационный уровень. Следующее заседание РГВУ состоится в Туркменистане в сроки, согласованные по дипломатическим каналам. © TURKMENISTAN.RU, 2025