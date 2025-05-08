Программа ООН по населенным пунктам обсуждена в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Международных экспертов из ООН приняла заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова.

Основной темой переговоров стало расширение двустороннего сотрудничества в рамках действующего меморандума о взаимопонимании между правительством Туркменистана и ООН-Хабитат. В ходе встречи констатировалось, что за последние годы взаимодействие между Туркменистаном и ООН-Хабитат значительно активизировалось. Партнерство стимулирует развитие национальной градостроительной политики в различных аспектах, включая регулирование, планирование, проектирование и охрану окружающей среды в городских и сельских населенных пунктах. Стороны подчеркнули значимость принятия и реализации национальных программ, созвучных обязательствам страны в рамках повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и служат ключевой основой для реализации Целей устойчивого развития.

В завершение переговоров, прошедших в конструктивном ключе, собеседники подтвердили приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества и стремление наполнить его новым содержанием.

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