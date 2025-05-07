Завершен официальный визит во Францию председателя Халк Маслахаты Туркменистана

В ходе своего официального визита во Французскую Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в проведении туркменско-французского экономического форума. В форуме, нацеленном на вывод взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества на качественно новый уровень, приняли участие руководители и представители ведущих французских компаний, члены делегации Туркменистана, а также туркменские бизнесмены.

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обратился с речью к участникам туркменско-французского экономического форума.

Исходя из долгосрочных перспектив, которые открываются во взаимоотношениях с французскими деловыми кругами, национальный лидер туркменского народа выдвинул ряд конкретных предложений. Он подтвердил готовность своей страны и далее продвигать французские товары и услуги на рынке Туркменистана, особенно в таких областях, как нефтегазовый сектор, спутниковые технологии, транспорт, кадастр, водные ресурсы, химическая промышленность, фармацевтика и другие. Была выражена заинтересованность Туркменистана в привлечении передового французского опыта в области городского развития, мониторинга выбросов метана, геологоразведки, поставок нефтегазового оборудования. Также прозвучало предложение изучить возможность привлечения малых и средних французских предприятий к ведению бизнеса в Туркменистане.

Представители деловых кругов Франции подчеркнули большую заинтересованность в участии в реализации инфраструктурных проектов в Туркменистане, направленных на обеспечение инновационного развития национальной экономики.

После завершения туркменско-французского экономического форума национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов был принял в Елисейском дворце президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

После совместной церемонии фотографирования состоялись переговоры между Гурбангулы Бердымухамедовым и Эммануэлем Макроном в узком формате. В ходе встречи, прошедшей в дружественной атмосфере, была подтверждена готовность Туркменистана и Франции к дальнейшему тесному взаимодействию в различных областях, представляющих обоюдный интерес. Затем состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Далее переговоры продолжились с участием членов делегаций двух стран в формате деловой встречи во время ужина. По завершении программы официального визита во Французскую Республику Гурбангулы Бердымухамедов направился в международный аэропорт «Орли», откуда вылетел на родину.

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