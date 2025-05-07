День Туркменистана проведен в Европейском региональном бюро ВОЗ

В Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Копенгагене прошел День Туркменистана.

Акция, организованная в Международном году мира и доверия, ознаменованном празднованием 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, позволила представить достижения страны в рамках реализации Государственной программы «Здоровье». В ней приняли участие представители Туркменистана, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, руководители департаментов ВОЗ, а также представители различных государств-членов ВОЗ и профильных организаций, которые присоединились к мероприятию посредством цифровой системы.

Участники акции отмечали, что достижения Туркменистана в системе здравоохранения, в том числе по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, повышению медицинской грамотности населения и его охвату профилактическими прививками, объединению усилий во имя здоровья и благополучия человека, организации долгосрочных программных мероприятий соответствуют международным стандартам и являются образцовыми.

В рамках Дня Туркменистана также были определены направления дальнейшего сотрудничества. В ходе дискуссий обсуждались вопросы подготовки и повестки дня международной конференции, запланированной к проведению в октябре текущего года в рамках международной выставки и научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» с участием представителей Европейского регионального бюро ВОЗ, министерств здравоохранения стран этого региона, органов ООН и других международных организаций.

Для участников Дня Туркменистана в Европейском региональном бюро ВОЗ была организована тематическая фотовыставка.

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