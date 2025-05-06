Председатель Халк Маслахаты Туркменистана находится с визитом во Франции

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с официальным визитом во Французскую Республику.

В парижском международном аэропорту “Орли”, украшенном государственными флагами двух стран, высокого гостя тепло встретили официальные лица Французской Республики. Находясь на французской земле, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан на протяжении многих лет поддерживает плодотворные отношения с Францией, активно развивая двустороннее партнерство в различных областях. В данной связи была выражена уверенность, что нынешний визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между Туркменистаном и Французской Республикой и откроет новую страницу в истории межгосударственных отношений.

В первый день своего визита Гурбангулы Бердымухамедов встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров в Елисейском дворце было подписано несколько соглашений. В их числе – рамочное соглашение с французской Thales Alenia Space Group о поставке Туркменистану второго телекоммуникационного спутника. Стороны также договорились о сотрудничестве в области устойчивого городского развития, о подписании «дорожной карты» по образовательному и академическому сотрудничеству и расширению совместной археологической миссии в Туркменистане.

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