В Ашхабаде обсуждено сотрудничество Туркменистана и ЕС в сфере безопасности

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Курбанова с послом ЕС в Туркменистане Беатой Пекса и экспертами Международного центра передового опыта по противодействию насильственному экстремизму «Хедая».

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия Туркменистана и Европейского союза в области безопасности. Были отмечены региональные программы, способствующие не только укреплению безопасности границ, но и межрегиональному сотрудничеству в целом.

В ходе встречи сторонами также отмечалась значимость совместных документов, таких как «Дорожная карта по углублению связей между Центральной Азией и Европейским союзом», принятая в 2023 году в Люксембурге, «Совместное коммюнике 20-й встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Европейского союза», принятое в Ашхабаде в марте текущего года, «Совместная декларация по итогам первого саммита Евросоюза и стран Центральной Азии», принятая в прошлом месяце в Самарканде.

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