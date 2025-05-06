На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 11 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 11 сделок на общую сумму свыше 1 миллиона 652 тысяч долларов США. Представители деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов и Турции закупили нефтяной дорожный битум, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Сербии, Киргизии были реализованы наборы постельного белья, хлопчатобумажная пряжа, газобетонные блоки, экстракт солодкового корня, а также корневища солодки. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен на сумму 3 миллиона манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2025