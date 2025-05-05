ЮНИСЕФ и правительство Туркменистана представили новые статистические данные

Государственный комитет по статистике в партнерстве с ЮНИСЕФ официально представил в Ашхабаде основные результаты недавнего кластерного обследования по многим показателям (MICS), проведенного в Туркменистане. С данными из отчета по основным показателям и с тематическими обзорами были ознакомлены ознакомили представителей национальных министерств, агентств ООН, ЕС и других международных организаций.

Глобальная программа MICS (Обследования по многим показателям) стала крупнейшим источником сопоставимых данных о жизни детей и их семей. Она основывается на информации, собранной в ходе личных интервью с респондентами, отобранными в рамках репрезентативной выборки домохозяйств, и построена на основе набора глобально согласованных индикаторов. С момента запуска первого раунда MICS в середине 1990-х годов в мире было проведено семь раундов, в пяти из которых участвовал Туркменистан.

В рамках седьмого раунда MICS Государственный комитет по статистике опросил более 6600 домохозяйств во всех пяти велаятах и городе Ашхабаде. Обследование предоставило данные как на национальном, так и на региональном уровнях, с разбивкой по возрасту, полу, месту проживания, уровню благосостояния и этнической принадлежности.

Результаты дают представление о широком спектре тем, включая здоровье матерей и детей, питание, образование, водоснабжение и санитарные условия, репродуктивное здоровье, защиту детей, социальные пособия и доступ к информации. Многие мероприятия по обследованию в Туркменистане были проведены в рамках проекта «Укрепление национальных возможностей по сбору данных и генерированию доказательств в области прав ребенка в Туркменистане», софинансируемого Европейским союзом. Проект направлен на поддержку политики, основанной на данных, а также на усиление мониторинга и оценки прав ребенка.

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