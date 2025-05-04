В Ашхабаде прошли Дни культуры Ливии

В Ашхабаде завершилось проведение Дней культуры Государства Ливия в Туркменистане. В Музее изобразительных искусств Туркменистана в рамках культурной программы была развернута выставка, на которой представлены экспонаты арабской каллиграфии, образцы ливийских костюмов, книги и блюда национальной кухни.

В церемонии открытия Дней культуры Ливии приняли участие представители Министерства культуры Туркменистана и подведомственных ему учреждений, широкой общественности, деятели культуры и мастера искусств Туркменистана, профессорско-преподавательский состав и студенты ряда высших учебных заведений, СМИ. На церемонии открытия выступили деятели культуры и мастера искусств дружественной страны. В программу концерта вошли народная музыка и песни, классическая и эстрадная музыка, танцевальные композиции. Выступления артистов в великолепных национальных костюмах были встречены бурными аплодисментами зрителей и произвели на них незабываемое впечатление.

В рамках Дней культуры Государства Ливия в Туркменистане в Ашхабаде также прошла конференция «Роль туркменских ученых в раскрытии культурного развития человечества и в обогащении арабского языка и исламского просвещения». Для гостей была подготовлена культурная программа, в рамках которой они ознакомились с достопримечательностями Ашхабада, в том числе с культурно-парковым комплексом «Махтумкули Фраги», а также с уникальными экспонатами Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана. В заключительный день творческой акции состоится совместный концерт артистов Туркменистана и Ливии.

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