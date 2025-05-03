Открыт международный аэропорт в Балканабаде

Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия международного аэропорта в городе Балканабаде, в западном регионе страны.

Новый аэропортовый комплекс, занимающий обширную территорию в 275 гектаров, представляет собой современный транспортный узел, полностью соответствующий международным стандартам. Трехэтажный пассажирский терминал площадью 5267 квадратных метров рассчитан на обслуживание 100 пассажиров в час. Внутри терминала созданы все необходимые условия: комфортные залы ожидания, билетные кассы, пункты медицинского, таможенного и миграционного контроля, а также кафетерии и магазины. В аэропорту также действует VIP-терминал.

Ключевой особенностью нового аэропорта является его мощная летная инфраструктура. Он оснащен двумя взлетно-посадочными полосами длиной 3200 метров и шириной 60 метров каждая, а также разветвленной сетью рулежных дорожек. Это позволяет аэропорту одновременно принимать воздушные суда любого размера и грузоподъемности, включая такие широкофюзеляжные лайнеры, как Boeing 777-300, Boeing 777-800 и самолеты семейства Airbus. Просторный перрон общей площадью 97 200 квадратных метров рассчитан на одновременную стоянку до шести самолетов и четырех вертолетов. Управление воздушным движением осуществляется из современной диспетчерской вышки высотой 49,65 метра.

Грузовой терминал аэропорта оснащен современным оборудованием, помещениями для различных типов грузов и инфраструктурой для персонала. Возможность принимать любые типы судов и высокая пропускная способность делают его значимым узлом в Каспийском регионе, открывая новые перспективы для международной логистики, торговли и туризма.

Открытие Балканабадского международного аэропорта – это не просто ввод в строй нового объекта, но и важный шаг в развитии транспортного потенциала Туркменистана, его интеграции в мировую транспортную систему и демонстрация приверженности страны высоким стандартам качества и устойчивому развитию.

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