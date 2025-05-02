Состоялся телефонный разговор председателя Халк Маслахаты Туркменистана с федеральным президентом Федеративной Республики Германия

Состоялся телефонный разговор национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с федеральным президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

В ходе обмена мнениями о текущем состоянии двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и перспективах его развития собеседники отметили, что взаимный товарооборот из года в год увеличивается. В этой связи была особо подчеркнута роль совместной туркменско-германской рабочей группы, а также деятельность Восточного комитета германской экономики и германско-туркменского форума.

В качестве перспективных направлений двустороннего экономического сотрудничества председатель Халк Маслахаты Туркменистана выделил химическую промышленность, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и текстильную промышленность и предложил наладить сотрудничество на постоянной основе с работающими в этих сферах немецкими компаниями.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в двустороннем сотрудничестве в сфере здравоохранения накоплен богатый опыт, и в настоящее время во многих медицинских учреждениях Туркменистана внедрено оборудование немецкого производства. В этой связи также была подчеркнута значимость Туркменско-германского форума по здравоохранению.

В ходе беседы председатель Халк Маслахаты Туркменистана пригласил федерального президента ФРГ посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное время.

В завершение телефонного разговора национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер пожелали друг другу крепкого здоровья, счастья, а народам обеих стран – благополучия и процветания.

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