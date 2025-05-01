Новый проект ПРООН стартовал в Туркменистане

Программа развития ООН (ПРООН) запустила в стране новый проект под названием «Развитие национального потенциала Туркменистана путем улучшения нормативно-правовой базы в направлении энергоэффективного и устойчивого строительного сектора». Проект финансируется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуется в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

Новая инициатива направлена на поддержку усилий Туркменистана в борьбе с изменением климата путем сокращения выбросов парниковых газов, выполнение международных климатических обязательств страны, включая положения Парижского соглашения по климату. Проект также нацелен на совершенствование действующей политики и нормативно-правовой базы, в частности, разработку и внедрение современных стандартов и строительных регламентов, а также создание эффективных институциональных механизмов.

Реализация проекта будет осуществляться в партнерстве с Министерством строительства и архитектуры, Министерством энергетики Туркменистана и городской администрацией Ашхабада.

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