Туркменистан открыт для международного сотрудничества в сфере торговли и услуг

В столице Туркменистана проходят международная выставка-ярмарка «Международная торговля и услуги» и международная конференция «Обеспечение качества в соответствии с международными стандартами в Туркменистане». Трехдневный форум открывает широкие возможности для международного сотрудничества в сфере повышения качества продукции и услуг, развития взаимовыгодных торговых отношений.

Почетными гостями на церемонии открытия выставки стали председатель Меджлиса, заместители председателя Кабинета министров, руководители министерств и ведомств, представители аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса и международных структур, общественных организаций и СМИ.

Первые посетители ознакомились с представленной экспозицией. Большой интерес участников события вызвал ассортимент товаров, наглядно демонстрирующий успешность реализации экономических реформ в стране.

Одним из приоритетных направлений реализуемой социальной политики является развитие частного сектора, повышение его роли в экономике страны, поддержка предпринимательской инициативы. Проводимая в этом направлении масштабная работа стимулирует туркменских предпринимателей производить импортозамещающую продукцию, а также вносить достойный вклад в деятельность по повышению экспортного потенциала страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2025