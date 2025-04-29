Президент Туркменистана принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества

Президент Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Асада Маджида Хана, прибывшего для участия в первом министерском форуме ОЭС по устойчивому развитию.

Тепло приветствуя гостя, глава государства высказал уверенность, что форум ОЭС внесет большой вклад в укрепление региональных экономических связей, расширение взаимовыгодных отношений и реализацию Целей устойчивого развития.

Как отмечалось, сотрудничество с ОЭС выступает одним из ключевых векторов внешней политики Туркменистана. За многолетний период взаимодействия накоплен позитивный опыт партнерства с этой организацией. В данном контексте констатировалось наличие широких возможностей для развития обоюдовыгодного сотрудничества с государствами – членами ОЭС в таких направлениях, как торгово-экономическая сфера, энергетика, транспорт, экология, туризм и культура.

Поддерживая инициативы, выдвигаемые в рамках Организации экономического сотрудничества, Туркменистан принимает активное участие в претворении в жизнь взаимовыгодных проектов, придает большое значение развитию отношений с организацией в торгово-экономическом секторе и особенно в энергетической отрасли.

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