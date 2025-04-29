Туркменистан принимает первый министерский форум Организации экономического сотрудничества

В туркменском городе Аркадаге открылся первый министерский форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС) по устойчивому развитию. Цель встречи – продвижение партнёрства в целях реализации «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» в регионе ОЭС, выработка общих подходов к решению актуальных проблем современности во имя счастливого будущего всего человечества.

Масштабный форум собрал руководителей и представителей госорганов государств – членов Организации экономического сотрудничества, международных структур, дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане. Представительный состав зарубежных участников события является подтверждением растущего интереса к динамично развивающемуся Туркменистану, занимающему активную, инициативную позицию в выработке наиболее эффективных путей решения глобальных задач.

Приветствуя участников форума, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Маджид Хан выразил сердечную признательность за оказанный теплый прием правительству Туркменистана, подтверждающего свою приверженность многостороннему сотрудничеству на пути достижения устойчивого развития под дальновидным руководством главы государства.

Подчёркивая необходимость активизации регионального сотрудничества и укрепления взаимодействия между всеми членами ОЭС, Асад Маджид Хан отметил возможность использования инструментов организации для координации стратегического многостороннего диалога и политической согласованности предпринимаемых действий. Как отмечалось, секретариат ОЭС работает в различных направлениях и прилагает усилия для достижения общих целей, что отражает приверженность к интегрированному развитию во имя благополучия и всеобщего процветания.

В прозвучавших выступлениях отмечалось, что сама концепция устойчивого развития объединяет экономический, социальный и экологический аспекты, подразумевая принятие мер, направленных на оптимальное использование имеющихся ресурсов и технологий, сохранение стабильности социальных и культурных систем. Огромное значение придается поддержанию макроэкономической стабильности, наращиванию взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами-партнерами и авторитетными международными организациями.

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