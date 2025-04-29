Министр иностранных дел Туркменистана провел переговоры с генеральным секретарем ОЭС

На полях форума высокого уровня по устойчивому развитию в регионе Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в городе Аркадаге состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным секретарем ОЭС Асадом Маджид Ханом.

В ходе встречи стороны рассмотрели основные направления сотрудничества Туркменистана с ОЭС, а также наметили пути дальнейшего развития партнерства. Энергетика, транспорт и связь, торгово-экономическая интеграция, цифровизация, развитие культурных связей были названы в числе приоритетных направлений взаимодействия. Стороны подчеркнули наличие потенциала для дальнейшего наращивания партнерства. Особое внимание уделено раскрытию транспортно-транзитного потенциала.

В завершение встречи, подтвердив приверженность Туркменистана и ОЭС конструктивному диалогу, стороны выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии партнерства.

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