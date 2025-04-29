На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 14 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 14 сделок на общую сумму свыше 5 миллионов 710 тысяч долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Узбекистана приобрели продукцию нефтехимии, в частности, прокаленный нефтяной кокс, нефтяной дорожный битум, масло базовое (ГК «Туркменнефть»), а также сжиженный газ, выработанный на технологических установках ГК «Туркменхимия» и ГК «Туркменгаз». Помимо этого, покупателям из Турция, Киргизии была реализована хлопчатобумажная пряжа.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели масло базовое, нефтяной дорожный битум, а также габардин на общую сумму более 6 миллионов 362 тысяч манатов.

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