Президент Туркменистана принял советника князя Монако

Президент Сердар Бердымухамедов в ходе конных скачек, организованных по случаю Национального праздника туркменского скакуна, принял советника князя Монако, основателя и президента организации «Мир и спорт» Жоэля Бузу.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что рад встретиться с советником князя Монако в дни торжеств по случаю Национального праздника туркменского скакуна, не только являющегося неотъемлемой частью мировой культуры, но и воплощающего образец многовекового искусства коневодства.

В продолжение встречи Жоэль Бузу выразил готовность активизировать партнерство с Туркменистаном в сфере спорта. Как подчеркнул г-н Жоэль Бузу, перспективное сотрудничество с признанным в мире надёжным партнёром – Туркменистаном, в том числе в области спорта, для него большая честь.

Выразив президенту Сердару Бердымухамедову искреннюю признательность за возможность встречи, советник князя Монако, основатель и президент организации «Мир и Спорт» заверил, что передаст руководству Монако слова приветствия и наилучшие пожелания от главы Туркменистана.

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