В Туркменистане назвали имя самого красивого ахалтекинца

В городе Аркадаге, в стенах Академии коневодства имени Аба Аннаева, при участии президента Сердара Бердымухамедова состоялись торжества в честь Национального праздника туркменского скакуна, в рамках которых прошла церемония награждения победителей международного конкурса красоты среди ахалтекинских скакунов и тематического состязания среди представителей творческих профессий.

На открытом манеже состоялся финал конкурса красоты ахалтекинских коней. Звание самого красивого скакуна года оспаривалось между 10 ахалтекинцами. Выставка-выводка представляла коней без парадного убранства, а затем – во всем великолепии традиционных конских украшений. В итоге самым красивым ахалтекинским скакуном 2025 года был признан конь Мелегуш, родившийся в 2020 году и принадлежащий линии прославленного жеребца по имени Гырсакар.

Победителю международного конкурса, сейису (тренеру коня) был вручен главный приз от имени президента Сердара Бердымухамедова – ключи от автомобиля «Тойота», переходящий кубок и диплом.

Также были объявлены имена победителей творческого конкурса на художественное воплощение красоты коней в искусстве. Лучшие работы были выбраны в соответствии с номинациями – ковровое произведение, ювелирное произведение, лучшее живописное и скульптурное произведение, а также издательская продукция, фотоснимки и телесюжеты.

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