Делегация Туркменистана приняла участие в 82-й сессии Комитета против пыток ООН

Делегация Туркменистана приняла участие в 82-й сессии Комитета против пыток Организации Объединенных Наций, проходившей в Женеве. Участие в сессии стало важным шагом на пути развития конструктивного диалога между Туркменистаном и международными правозащитными механизмами.

В ходе заседания делегация Туркменистана представила информацию о предпринимаемых усилиях страны в сфере предотвращения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Были озвучены ключевые достижения в рамках национального законодательства, судебной практики, а также инициативы, направленные на повышение правовой грамотности сотрудников правоохранительных органов и расширение доступа к правосудию. Члены комитета высоко оценили открытость туркменской делегации к диалогу и взаимодействию, а также выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Участие в данной сессии стало подтверждением стремления Туркменистана к соблюдению международных обязательств в области прав человека и готовности к открытому обсуждению актуальных вопросов с профильными структурами ООН.

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