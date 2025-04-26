«Туркменнефть» и «Petronas» заключили меморандум о взаимопонимании

В рамках Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между государственным концерном «Туркменнефть» и компанией «Petronas Carigali» (Туркменистан). Данный документ регламентирует проведение работ на пяти разведочных морских блоках, расположенных в туркменском секторе Каспийского моря.

В ходе пленарной сессии форума президент и главный исполнительный директор Группы «Petronas» Тенгку Мухаммад Тауфик Тенгку Камадджаа Азиз отметил возрастающую стратегическую значимость Туркменистана как ключевого центра мировой энергетики и акцентировал внимание на долгосрочном и плодотворном сотрудничестве между малазийской компанией и Туркменистаном.

Компания «Petronas» осуществляет свою деятельность в Туркменистане на протяжении почти 30 лет, значимыми этапами которой являются заключение первого соглашения о разделе продукции по морскому участку и ввод в эксплуатацию газоперерабатывающего завода и терминала в Киянлы, проектная мощность которого составляет 5 миллиардов кубических метров газа и 2,4 миллиона тонн газового конденсата в год.

Стороны подтвердили взаимное стремление к развитию партнерства в нефтегазовой отрасли и сфере инвестиций, основываясь на принципах равноправия и взаимной выгоды в соответствии с нормами международного права и законодательством обоих государств, а также учитывая обоюдную заинтересованность в эффективном долгосрочном привлечении инвестиций в разведку, разработку, добычу, подготовку, переработку, сбор, обработку, транспортировку, маркетинг и реализацию углеводородных ресурсов.

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