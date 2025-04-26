Гурбангулы Бердымухамедову вручена высшая государственная награда Республики Узбекистан

В рамках второго дня дружественного визита состоялись переговоры между председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Шавкатом Мирзиеевым.

В ходе встречи собеседники с удовлетворением констатировали, что две страны прилагают совместные усилия для укрепления установившегося межгосударственного взаимодействия в области политики, экономики и торговли. Отметив наличие большого потенциала для расширения плодотворного взаимодействия, национальный лидер туркменского народа и узбекский лидер высказались за дальнейшее развитие партнерства в таких областях, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, промышленная кооперация, высокие технологии.

По окончании двусторонних переговоров состоялась торжественная церемония вручения национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову ордена «Oliý Darajali Dustlik» – высшей государственной награды Республики Узбекистан.

Выразив президенту Шавкату Мирзиееву искреннюю признательность за оказанную честь – награждение орденом «Oliý Darajali Dustlik», национальный лидер туркменского народа подчеркнул историческую значимость нынешнего мероприятия, являющегося подтверждением нерушимости уз дружбы и братства между нашими странами.

Затем национальный лидер туркменского народа и глава дружественного государства высадили дерево в парке почетных гостей Конгресс-центра в знак приверженности дальнейшему сближению и упрочению дружбы между братскими народами двух стран.

Далее председатель Халк Маслахаты Туркменистана и узбекский лидер проследовали к зданию ЭКСПО-центра и ознакомились с выставкой «Миражи времени».

Затем председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и узбекский лидер тепло попрощались друг с другом, вновь подтвердив приверженность двух стран и народов братским и добрососедским отношениям, плодотворному многоплановому сотрудничеству, отвечающему интересам общего благополучия и процветания. Завершив дружественный визит в Республику Узбекистан, Гурбангулы Бердымухамедов отбыл на родину.

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