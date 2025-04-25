Туркменистан принял участие в международной экологической конференции в Бишкеке

В столице Киргизии Бишкеке проходит международная конференция «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития». В форуме приняла участие делегация Туркменистана во главе с министром охраны окружающей среды Чарыгельды Бабаниязовым.

В ходе выступления руководитель туркменской делегации подчеркнул важность международного сотрудничества для сохранения горных экосистем, охраны биологического разнообразия и адаптации к изменяющимся климатическим условиям. Отмечено, что в Туркменистане ведется активная работа по расширению сети особо охраняемых природных территорий, включая инициативу по созданию новых резерватов в горных массивах.

На полях конференции состоялась встреча министра охраны окружающей среды Туркменистана с министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

© TURKMENISTAN.RU, 2025