В Международной академии коневодства имени Аба Аннаева города Аркадага состоялось XV заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. В нем приняли участие руководители профильных структур страны, члены ассоциации, а также туркменские и зарубежные коневоды.

Повестка дня заседания включала ряд вопросов, в том числе касающихся результатов деятельности ассоциации, приема в ассоциацию новых членов. Были также рассмотрены соответствующие организационные вопросы.

Участники заседания отметили, что в Туркменистане ведется планомерная работа по развитию коневодства и конного спорта, увеличению элитного поголовья чистокровных коней, дальнейшему совершенствованию национального искусства воспитания ахалтекинцев. В стране строятся и вводятся в эксплуатацию современные конноспортивные комплексы, профильные научно-образовательные центры. Международная ассоциация ахалтекинского коневодства расширяет сотрудничество с зарубежными профильными структурами, активизируется обмен опытом.

Как отмечалось, за время своего существования ассоциация превратилась в открытую площадку для продуктивного партнерства и обмена опытом между коневодческими предприятиями различных стран, специалистами отрасли и ценителями легендарных «крылатых» коней. Ее регулярно проводимые заседания создают возможности для обсуждения важных направлений и перспектив сотрудничества, расширения его масштабов, реализации новых совместных проектов, призванных содействовать приумножению мировой славы ахалтекинцев – бесценного достояния человечества.

Подчеркивалось, что коневоды европейских стран периодически организовывают конкурсы красоты ахалтекинских скакунов. Большое значение придается селекционной работе, увеличению численности «небесных» коней, проведению просветительских мероприятий, способствующих росту числа любителей ахалтекинцев в государствах региона.

На заседании также был рассмотрен вопрос о времени и месте проведения следующего заседания Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, по которому принято соответствующее решение.

В завершение заседания была выражена уверенность, что нынешняя встреча внесет большой вклад в дальнейшее расширение плодотворного сотрудничества и обмена опытом в коневодческой отрасли, приумножение мировой славы ахалтекинских скакунов.

© TURKMENISTAN.RU, 2025