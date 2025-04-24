Инвестиционный потенциал Туркменистана представлен на форуме в Малайзии

В столице Малайзии начал работу международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана, организованный государственными концернами «Туркменгаз», «Туркменнефть» и Торгово-промышленной палатой Туркменистана.

Специализированный форум стал важной платформой, объединившей руководителей и представителей ведущих международных энергетических организаций, нефтегазовых, строительных, транспортных, коммуникационных и финансовых компаний, научных центров, а также экспертов. Его цель – расширить возможности для привлечения прямых иностранных инвестиций в ключевые секторы экономики Туркменистана, такие как энергетика, транспорт, коммуникации, строительство и финансы, и укрепить региональный диалог для устойчивого развития энергетической сферы.

Внушительное число компаний, принявших участие в работе форума, подчеркивает возрастающий интерес международного бизнеса к Туркменистану как перспективному инвестиционному направлению.

На торжественном открытии форума было заслушано приветственное обращение президента Сердара Бердымухамедова к его участникам. В своем послании глава государства выразил уверенность, что международный форум расширит взаимовыгодное партнерство и нарастит деловые контакты в привлечении инвестиций.

В ходе пленарной сессии «Международный год мира и доверия: роль Туркменистана в формировании будущего глобальной энергии и устойчивого развития» участники обсудили возможности выгодного стратегического расположения Туркменистана, при котором наличие богатейших запасов природного газа позволяет стране вносить значительный вклад в создание надежных энергетических и транспортно-транзитных коридоров.

В ходе панельной дискуссии «Новые инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: природный газ и монетизация» участники получили подробную информацию по ряду ключевых направлений развития топливно-энергетического комплекса Туркменистана. Большое внимание было уделено реализации транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

В контексте сессии, посвященной ускорению процесса привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты Туркменистана с акцентом на строительство, транспорт, информационные технологии и телекоммуникацию, рассматривались современное градостроительство и вклад Туркменистана в устойчивое развитие, его роль в возрождении исторических торговых маршрутов и укрепление связей между Европой и Азией.

Широкие инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана открывают перспективы для развития нефтяной и нефтехимической отраслей. Стратегический подход страны направлен на эффективное использование значительных запасов углеводородов с целью стимулирования экономического роста, диверсификации промышленности и интеграции в мировую экономику.

Значительный интерес представляют проекты по развитию и строительству современных нефтехимических комплексов, ориентированных на производство продукции с высокой добавленной стоимостью для глобальных рынков. Наряду с этим существуют возможности для оптимизации добычи нефти на зрелых месторождениях и внедрения инноваций в геологические исследования, включая поиск и разведку рудных и нерудных полезных ископаемых.

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана стал эффективной площадкой для предметного диалога между туркменскими и малайзийскими представителями. Участники дискуссий высоко оценили конструктивный характер мероприятия.

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