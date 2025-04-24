В Ашхабаде стартовал международный турнир по национальной борьбе гореш и борьбе на поясах алыш

В туркменской столице состоялась торжественная церемония открытия международного турнира по национальной борьбе гореш и борьбе на поясах алыш, в котором принимают участие спортсмены из Азербайджана, Афганистана, Беларуси, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Национальная гореш и поясная алыш – виды борьбы, имеющие древние исторические корни и олицетворяющие героический дух, мужество и спортивную культуру туркмен и дружественных им народов. Эти виды единоборств являются не просто спортивным увлечением, но и неотъемлемой частью культурного наследия народов, прославляющего благородные традиции, передаваемые из поколения в поколение.

Местом проведения торжественной церемонии открытия турнира стал спортивный комплекс боевых искусств, входящий в инфраструктуру столичного Олимпийского городка. Здесь созданы необходимые условия для спортсменов и всех, кто будет задействован в этих соревнованиях, а также для гостей и болельщиков.

Программой предусмотрено также проведение международного тренинг-семинара для судей и организаторов соревнований. В день старта международного турнира его участники ознакомились с открывшейся в фойе спортивного комплекса боевых искусств выставкой, демонстрирующей многочисленные достижения туркменских спортсменов.

По завершении официальной части церемонии открытия состоялось яркое музыкально-танцевальное представление. Затем начались соревнования, в ходе которых в первый день турнира было разыграно 8 комплектов наград в туркменской национальной борьбе гореш.

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