Гурбангулы Бердымухамедов посетил с дружественным визитом Самарканд

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Узбекистан. В международном аэропорту города Самарканда, торжественно украшенном государственными флагами двух стран, высокого гостя встретил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

В рамках программы мероприятий в городе Самарканде Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев посетили комплекс Хазрати Хизр и почтили память первого президента Узбекистана. Далее национальный лидер туркменского народа и глава Узбекистана приняли участие в культурных мероприятиях, организованных на территории историко-этнографического парка «Вечный город» в международном туристическом центре «Silk Road Samarkand».

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана ознакомился с выставками, раскрывающими богатое культурное наследие узбекского народа, образцами ремесленничества и прикладного искусства. Высокому гостю была представлена культурная программа из выступлений хореографических коллективов. Программой визита национального лидера туркменского народа в Узбекистан предусмотрено проведение двусторонних переговоров, рассмотрение вопросов дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

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