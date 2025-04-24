Гурбангулы Бердымухамедов посетил с дружественным визитом Киргизию

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Киргизскую Республику, в городе Чолпон-Ата провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическое взаимодействие, культурно-гуманитарные связи и региональные инициативы.

Садыр Жапаров подчеркнул значимость визита Гурбангулы Бердымухамедова в деле укрепления многовековой дружбы между кыргызским и туркменским народами. Он отметил уверенную положительную динамику в торговом взаимодействии между двумя странами.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул стремление и готовность туркменской стороны к активному взаимодействию по всем ключевым направлениям, включая торговлю, газ, энергетику, транспорт, культуру и образование. Была выражена уверенность, что переговоры откроют новые перспективы двустороннего партнерства.

После завершения переговоров Гурбангулы Бердымухамедову и Садыру Жапарову были представлены кыргызские национальные конные игры на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области. Высокие гости ознакомилась с этнокомплексом «Кыргыз айылы», где им были продемонстрированы элементы традиционного уклада жизни киргизского народа – юрты, народные ремесла, национальная кухня и костюмы. Также на ипподроме были показаны конные состязания, элементы охоты с ловчими птицами и тайганами (кыргызскими борзыми) в рамках традиционного охотничьего искусства «Салбуурун».

По завершении культурной программы президент Садыр Жапаров проводил Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в международный аэропорт «Иссык-Куль».

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