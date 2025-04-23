Завершился дружественный визит Гурбангулы Бердымухамедова в Казахстан

Завершился дружественный визит национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Казахстан.

Во второй день визита состоялась встреча национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Собеседники подчеркнули, что у двух стран имеется огромный потенциал, который нужно задействовать для увеличения объемов взаимной торговли, инвестиций, осуществления совместных проектов в областях энергетики, транспорта, связи, в различных отраслях промышленности.

После завершения переговоров совместный кортеж национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Республики Казахстан проследовал в промышленный парк «SPK TURKISTAN». Эта крупная индустриальная площадка является местом реализации региональных инвестиционных проектов. Цель создания промышленного парка – формирование гармоничной производственной среды, эффективное задействование потенциала частного сектора экономики.

В ходе посещения индустриального парка Гурбангулы Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев ознакомились с выставкой, позволяющей получить наглядное представление о видах производимой здесь продукции.

Во второй половине дня совместный кортеж национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана и президента Казахстана проследовал в Международный аэропорт Хазрет Султан города Туркестан. Затем Гурбангулы Бердымухамедов поднялся на борт ожидающего его авиалайнера, на котором отбыл с дружественным визитом в Киргизскую Республику.

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