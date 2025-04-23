В Ашхабаде отметили юбилей ОБСЕ

В столице Туркменистана состоялся форум, посвящённый 50-летию принятия Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В выступлениях участников ашхабадского форума, а именно – представителей государственных учреждений и общественных организаций, научных сотрудников, отмечалось, что при взаимном сотрудничестве Туркменистана с ОБСЕ, в частности, намечена совместная реализация недавно принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «2025 год – Международный год мира и доверия». За три десятилетия сотрудничества Туркменистана и ОБСЕ и пройден долгий путь, имеются большие перспективы для расширения и укрепления диалога в интересах Туркменистана и всего региона ОБСЕ.

С 1992 года, с момента подписания Туркменистаном Хельсинкского заключительного акта, основополагающего документа ОБСЕ, и открытия Центра ОБСЕ в Ашхабаде, Туркменистан тесно сотрудничает с представительством организации. В свою очередь руководство центра оказывает Туркменистану содействие в выполнении его обязательств в рамках ОБСЕ по всем измерениям безопасности.

Сегодня наиболее приоритетными направлениями сотрудничества с ОБСЕ для нейтрального Туркменистана являются: создание эффективных механизмов по предотвращению и нейтрализации международных конфликтов; противодействие политическому и религиозному экстремизму, транснациональным угрозам, наркотрафику и трансграничной преступности; развитие современной модели международного сотрудничества в экономических, энергетических и экологических секторах.

Практически все выступавшие на форуме отмечали, что наследие Хельсинкского заключительного акта привело к укреплению убеждения в том, что никакие острые конфликты не являются решением проблем.

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