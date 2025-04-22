Национальный лидер туркменского народа посетил Казахстан с дружественным визитом

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов посетил с дружественным визитом Республику Казахстан. В аэропорту города Туркестана высокого гостя встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В рамках визита были запланированы неформальная встреча и посещение ряда объектов города.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Президент Казахстана посетили мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави – одну из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира. Мавзолей внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Высокие гости почтили память выдающегося мыслителя, а также ознакомились с реставрационными и научно-исследовательскими работами, которые активно ведутся в мавзолее.

Гурбангулы Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев побывали также в национально-культурном комплексе, расположенном на территории заповедника «Азрет-Султан» в городе Туркестане, и осмотрели восточный базар. Также они ознакомились с национальными блюдами и работами мастеров таких народных ремесел, как деревообработка, ткачество, гончарное ремесло и ювелирное искусство. Продолжением программы стала театрализованная постановка, посвященная казахским обычаям и обрядам.

Высоким гостям была представлена информация о проектах по развитию и благоустройству древнего городища Култобе, где завершены археологические раскопки на территории площадью 27 гектаров. Также гостей ознакомили с концепцией «Центра ремесленников», открытие которого запланировано в ближайшее время. Здесь будут размещены ремесленные мастерские, национальные гастрономические центры, восточный базар и гостиницы.

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