|22.04.25 07:46
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 15 сделок
На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 15 сделок на общую сумму свыше 41 миллиона 130 тысяч долларов США.
Представители деловых кругов Афганистана закупили сжиженный газ, авиационный керосин и нефтяной дорожный битум (ГК «Туркменнефть»), а также хлористый натрий и автобензин, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Афганистана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии были реализованы газобетонные блоки, хлопковое волокно, хлопчатобумажная пряжа и ткань, гранулированное хозяйственное мыло.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили портландцемент, шелк-сырец и экстракт солодкового корня на общую сумму 34 миллиона 570 тысяч манатов.
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