В Туркменистане прошли пасхальные богослужения

В православных храмах Туркменистана прошли торжественные пасхальные богослужения. В столичном храме Святого благоверного князя Александра Невского праздничные мероприятия собрали десятки верующих.

Прихожане начали собираться у старейшего храма столицы Туркменистана за час до начала торжественной службы. Многие пришли семьями и детьми. Празднование началось с крестного хода вокруг церкви после прочтения молитв, подготавливающих к святому причащению. Верующие участвовали в шествии с зажженными свечами под колокольный звон и пение пасхальных молитв.

В настоящее время в Туркменистане действуют 12 православных общин, четыре из которых находятся в Ашхабаде, служат 19 священников и дьяконов. Исторические данные свидетельствуют, что на территории современного Туркменистана уже в IV веке н.э. существовали древние христианские епархии.

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