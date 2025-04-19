В Ашхабаде международные эксперты обсудили транспортные аспекты экономической интеграции

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось заседание «за круглым столом» по теме «Развитие транспортной взаимосвязанности и торгово-экономической интеграции в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа в контексте Ашхабадской программы действий (2024–2035) и Декады устойчивого транспорта (2026–2035)». В работе заседания приняли участие главы и работники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, а также представители СМИ.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов и исполнительный секретарь Международного центра транспортной дипломатии Игорь Рунов в своих выступлениях отметили, что создание разветвленной, безопасной международной транспортной инфраструктуры является одним из неотъемлемых факторов всеобщего устойчивого развития, и озвучили приоритеты, задачи и практические шаги по дальнейшему наращиваю потенциала транспортной дипломатии.

Как подчеркивалось в выступлениях участников, занимая активную позицию в деле консолидации общих усилий в сфере транспорта, в том числе в формате ООН и других авторитетных международных платформ, нейтральный Туркменистан инициирует и совместно с зарубежными партнерами успешно реализует крупные инфраструктурные проекты.

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