Президент Туркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия

Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане Амера бин Али Аль-Шехри, который вручил главе государства верительные грамоты.

В ходе обмена мнениями о нынешнем состоянии и перспективах межгосударственного партнерства в торгово-экономической сфере собеседники отметили ежегодно нарастающий торговый оборот между странами, а также наличие всех возможностей для дальнейшей активизации целевого взаимодействия.

Подчеркнув необходимость изучения богатого историко-культурного наследия двух народов в рамках культурно-гуманитарного партнерства, президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана традиционно взаимовыгодному диалогу с Королевством Саудовская Аравия.

В завершение встречи дипломат вновь выразил президенту Сердару Бердымухамедову признательность за радушный прием и заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления традиционно дружественных межгосударственных отношений.

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