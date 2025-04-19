В МИД Туркменистана обсуждены возможности сотрудничества с телеканалом «Аль-Арабия»

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с делегацией телеканала «Аль-Арабия» во главе с главным телеведущим Риз Ханом.

В ходе встречи была отмечена заинтересованность туркменской стороны к дальнейшему развитию сотрудничества с мировыми СМИ, в частности с авторитетным телеканалом «Аль-Арабия». В этой связи собеседники рассмотрели возможные формы партнерства, включая проведение тренингов со стороны «Аль-Арабия» для студентов факультетов журналистики вузов Туркменистана и программ по повышению квалификации для сотрудников местных СМИ. Особо была подчеркнута роль ведущих средств массовой информации, в частности телеканала «Аль-Арабия» в продвижении международного сотрудничества.

Делегация «Аль-Арабии» подтвердила готовность к активному сотрудничеству и выразила благодарность за приглашение к участию в мероприятиях, намеченных к проведению в Туркменистане в текущем году в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана.

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