|18.04.25 07:33
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Исполнительный секретарь Международного центра транспортной дипломатии принят в МИД Туркменистана
В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с исполнительным секретарем Международного центра транспортной дипломатии Игорем Руновым.
В ходе встречи собеседники отметили, что приоритетным направлением двусторонних отношений является совершенствование правовой и логистической базы международных перевозок. Как подчеркивалось, Туркменистан твердо и последовательно привержен тесному и широкому международному сотрудничеству в транспортной сфере.
В завершение беседы была выражена готовность сторон к новым практическим идеям по обогащению сотрудничества в транспортной сфере.
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