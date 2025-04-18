Туркменские журналисты прошли тренинг по повышению квалификации

Обучающий курс по мобильной журналистике и подготовке медиаконтента на смартфонах, организованный Центром ОБСЕ, проведен в Ашхабаде. Приглашенные международные эксперты – Юрий Звягинцев (Россия) и Джамшед Марупов (Таджикистан) поделились с участниками актуальными трендами, включая современные подходы к созданию визуального контента.

Сегодня информация потребляется преимущественно через мобильные устройства, поэтому современному медиаспециалисту необходимо уметь создавать качественный видеоконтент, оперативно проверять информацию и, конечно, писать привлекательные тексты, чтобы эффективно доносить информацию до аудитории. Примечательно, что в настоящее время в Туркменистане читатели могут воспользоваться удобными онлайн-сервисами подписки, чтобы читать свежие газеты и журналы прямо на своих смартфонах, что подчёркивает важность мобильного формата.

В ходе тренинга по повышению квалификации работники СМИ и преподаватели факультетов журналистики Туркменистана изучили новый набор эффективных инструментов, значительно улучшающих качество их работы, в том числе в плане создания привлекательного визуального контента и информативных текстов. Практические задания стали отличной возможностью для слушателей применить новые цифровые навыки в журналистике и мультимедиа. По завершении курса всем участникам были вручены сертификаты.

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